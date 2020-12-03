В Новосибирске перед оперным театром начали заливать каток неприличной формы: пять новогодних фото

У оперного театра начали заливать каток. Фото: Александра Фоменко

В четверг, 3 декабря, у оперного театра начали заливать каток неприличной формы. В данный момент рабочие устанавливают ограждение катка из ледяных глыб. Здесь же в скором времени появится елка, сообщает издание «ЧС-Инфо».

Каток у оперного театра бурно обсуждают второй год подряд: все дело в его форме.

В прошлом году контуры ледовой площадки обсуждала вся страна. Внимание к ледовой площадке у театра оперы и балета было приковано с того момента, как фотограф Слава Степанов опубликовал снимки в соцсети. Он снял каток с высоты птичьего полета. Тогда многим площадка напомнила форму фаллоса. От высказываний в адрес катка не удержались Иван Ургант и Юрий Дудь, вице-мэр Анна Терешкова в свою очередь отметила, что «искусство должно возбуждать», чем вызвала волну осуждения.

Здесь же в скором времени появится главная елка Новосибирска. Фото: Александра Фоменко

В этом году мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ажиотаж вокруг ледовой площадки. Он отметил, что летом никто не обращает внимание на площадь у театра, но стоит там появиться льду, у кого-то начинает играть нездоровое воображение.

Площадь у оперного театра станет основным местом празднования Нового года. Фото: Александра Фоменко

Рабочие начали устанавливать ограждение из ледяных глыб. Фото: Александра Фоменко

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