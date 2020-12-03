Под Новосибирском начался суд над полицейским, который будил спящего человека ногами

Под Новосибирском судят полицейского за превышение должностных полномочий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сузунский районный суд начал рассматривать уголовное дело против участкового. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

— 16 ноября состоялось первое судебное заседание. Гособвинитель огласил обвинительное заключение. Подсудимый вину не признал, — говорится в сообщении суда.

Следующее заседание состоится 3 декабря.

Напомним, неприятный инцидент произошел 14 июля. Участковый на суточном дежурстве получил сообщение, что в одном из домов нетрезвый мужчина выламывает входную дверь дома своей сожительницы. Полицейский приехал к указанному дому и, там он увидел спящего на полу мужчину. Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, но тот не отреагировал. Недовольный участковый около 15 раз ударил его по телу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

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