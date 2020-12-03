В Новосибирске от коронавируса умерли восемь пациентов за сутки: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли 8 человек. Фото: КП

В четверг, 3 декабря, стало известно о том, что еще восемь пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 80 лет, 80 лет, 97 лет и женщины в возрасте 47 лет и 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находятся 190 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 49 пациентов.

За сутки коронавирус обнаружили у 186 человек, выздоровели 154 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 23232 человек, в том числе у 1444 детей, выздоровели 18907 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru