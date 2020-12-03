Губернатор Новосибирской области поблагодарил АО «РЭС» за вклад в развитие движения студенческих отрядов

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Это ежегодное мероприятие было организовано Новосибирским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (НРО МООО «РСО») совместно с министерством образования Новосибирской области и департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

В рамках церемонии торжественного закрытия трудового семестра акционерному обществу «Региональные электрические сети» было вручено Благодарственное письмо губернатора Новосибирской области за долгое и плодотворное сотрудничество в сфере развития студенческих отрядов.

Вклад АО «РЭС» в этом направлении неоднократно был отмечен на всех уровнях. Наряду с Благодарственными письмами губернатора области аналогичные награды компания получала от Законодательного собрания и мэра города Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Энергетики уделяют самое пристальное внимание вопросам взаимодействия со студенческим сообществом, ведь это важная часть планомерной работы по формированию кадрового резерва предприятия. Ежегодно, начиная с 2014 года, Общество выступает с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов для работы в период летних каникул. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и ограничения, связанные с угрозой распространения COVID-19, в 2020 году в период трудового семестра в филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» были трудоустроены 26 бойцов НРО МООО «РСО».

За время трудовой вахты бойцы энергетического студенческого отряда смогли на практике воспользоваться теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения, а также приобрести трудовой опыт на передовом электросетевом предприятии, где применяются современные технологии и оборудование.

Это, безусловно, способствует закреплению положительных результатов сотрудничества АО «РЭС» и НРО МООО «РСО», по итогам которого почти треть бойцов энергетических студенческих отрядов после окончания вуза становятся квалифицированными молодыми специалистами предприятия.