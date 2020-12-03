Блондинку назад не взяли: суд отклонил апелляцию экс-начальницы новосибирских участковых, требовавшую «оформлять всех поголовно»

Елена Устинова проиграла еще один суд. Фото: соцсети

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию экс-начальницы службы участковых Елены Устиновой, уволенную за требование «оформлять всех поголовно». Полицейская просила восстановить ее на работе и выплатить моральную компенсацию.

— Областной суд оставил без изменений вынесенное ранее решение Калининского районного суда, а наш иск без удовлетворения, — прокомментировал КП-Новосибирск адвокат экс-полицейской Евгений Ильин. — Возможно, что мы будем готовить кассационную жалобу.

Напомним, майора Устинову уволили со скандалом после того, как в соцсети попали записи голосовых сообщений из WhatsАpp. На них она отдавала приказы штрафовать поголовно всех, кто вышел на улицу в период самоизоляции. В июле Устинова обратилась в суд, потребовав признать ее увольнение незаконным. В августе Калининский районный суд отказался восстановить ее по службе. Бывшая начальница новосибирских участковых Елена Устинова спустя месяц решила оспорить решение суда.

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