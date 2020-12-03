Погода в Новосибирске на начало декабря 2020 года: когда придут двадцатиградусные морозы

В Новосибирск придут морозы. Фото: Даба ДАБАЕВ

В мэрии города рассказали, какой будет погода в Новосибирске на начало декабря 2020 года. Жителей города предупредили об ухудшении погоды.

— Ночью 5 декабря в пригороде Новосибирска ожидается понижение температуры воздуха до — 24 градусов. В самом городе столбик термометра опустится до -20 градусов. Ночью будет местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Морозы придут в город постепенно. Понижение температуры начнется с 3 декабря. Ночью столбик термометра опустится до 17 градусов, а 4 декабря — до -18 градусов.

Новосибирцам напомнили о том, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

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