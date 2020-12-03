В Тогучине произошел пожар, где погибли два человека. Фото: МЧС по Новосибирской области

Появились фото пожара в Тогучине 3 декабря 2020 года, где погибли два человека. На кадрах видно, что деревянный дом внешне почти не пострадал: дым идет из-под крыши.

Причиной пожара назвали неисправную печь. Фото: МЧС по Новосибирской области

По предварительной информации, причиной возгорания стало неисправное печное отопление. Люди погибли от отравления угарным газом. Пожар произошел глубокой ночью, жители дома, скорее всего, в это время спали. Следователи установили личность только одного человека — 61-летнего мужчины, личность женщины пока неизвестна.

Очевидцы заметили, что дым идет из-под крыши. Фото: МЧС по Новосибирской области

Напомним, о пожаре сообщили очевидцы. На тушение привлекались 15 спасателей и 5 единиц техники. Тела погибших обнаружили при тушении огня.

Люди, спавшие внутри дома, задохнулись. Фото: МЧС по Новосибирской области

На месте трагедии работают дознаватели и следователи. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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