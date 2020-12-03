Стала известна причина отмены концерта группы «Любэ» в Новосибирске

Николай Расторгуев споет для сибиряков в январе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа «Любэ» отменила свой концерт в Новосибирске: музыканты должны были выступить на сцене Дома культуры железнодорожников 2 декабря. Но буквально за день до вылета в столицу Сибири артисты сообщили организаторам, что у них положительный тест на коронавирус.

— В срочном порядке пришлось отменять мероприятие, — сообщил в эфире радио КП-Новосибирск управляющий концертным агентством «Ягода» Мансур Сафиуллин. — Позвонили и сообщили, что у части ребят из коллектива положительный тест. Не могу сказать у кого конкретно. В любом случае, гастроли пришлось перенести.

Известно, что после выздоровления артисты готовы посетить наш город. Произойдет это в январе. Поэтому зрителям не стоит беспокоится за потраченные на билеты деньги, услышать песни любимых исполнителей они смогут чуть позже.

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