«Облепили со всех сторон и целуют»: в новосибирском зоопарке показали, как лемуры заботятся о малыше

Лемуры рады появлению малыша в стае. Фото: стоп-кадр
Новосибирский фотограф Анна Новикова поймал в объектив камеры трогательный момент. Женщина сняла ролик, на котором стая лемуром облепила новорожденного малыша и целует его.
— Облепили его со всех сторон, — комментирует фотограф за кадром.
Животные так плотно окружили малыша, что Анне с трудом удается поймать момент, где он показывается из толпы заботливых «теток».
Спустя некоторое время мамы уносит новорожденного в сторону, подальше от назойливого внимания сородичей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как стая лемуров сбежала из клетки зоопарка. Малыши пролезли сквозь прутья в вольере. Проказников сибиряки засняли на видео, позже ролик попал в соцсети.
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