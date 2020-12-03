«Облепили со всех сторон и целуют»: в новосибирском зоопарке показали, как лемуры заботятся о малыше

Лемуры рады появлению малыша в стае. Фото: стоп-кадр

Новосибирский фотограф Анна Новикова поймал в объектив камеры трогательный момент. Женщина сняла ролик, на котором стая лемуром облепила новорожденного малыша и целует его.

— Облепили его со всех сторон, — комментирует фотограф за кадром.

Животные так плотно окружили малыша, что Анне с трудом удается поймать момент, где он показывается из толпы заботливых «теток».

Спустя некоторое время мамы уносит новорожденного в сторону, подальше от назойливого внимания сородичей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как стая лемуров сбежала из клетки зоопарка. Малыши пролезли сквозь прутья в вольере. Проказников сибиряки засняли на видео, позже ролик попал в соцсети.

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