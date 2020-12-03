Под Новосибирском в страшном пожаре погибли мужчина и женщина: их тела обнаружили, когда тушили огонь

Под Новосибирском на пожаре погибли люди. Фото: КП

В четверг, 3 декабря, в Тогучине Новосибирской области произошла трагедия. Ночью на улице Деповская загорелся бревенчатый дом. Об этом пожарным сообщил очевидец. Он увидел дым из-под крыши.

— Огнем повреждены мебель, домашние вещи, потолочное перекрытие и обрешетка кровли. На тушение пожара были привлечены 15 человек и 5 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Во время тушения пожара были обнаружены мертвые мужчина и женщина. Известно, что сибиряку был 61 год, а личность женщины пока не установлена. Как сообщили в СК по Новосибирской области, в доме была неисправна печь.

— Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила КП-Новосибирск в СК по Новосибирской области.

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