Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом в области заболели больше 23 тысяч человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1538 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 23046 человек, в том числе у 1441 ребенка, при этом выздоровели 18753 пациента, скончались 756 человек.

В министерстве образования рассказали, что в школы с дистанционного обучения вернутся девятиклассники. Это произойдет уже в понедельник — 7 декабря. Такое решение было принято 2 декабря на заседании оперштаба Новосибирской области.

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