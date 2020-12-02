Обманутые дольщики «Новомарусино» объявили голодовку: к ним приехала прокуратура

Обманутые дольщики, которые так и не дождались своих квартир, объявили голодовку. Фото предоставлено дольщиками

В Новосибирске обманутые дольщики, которые так и не дождались своих квартир, объявили голодовку. Сегодня, 2 декабря, с сибиряками встретился прокурор области и руководитель регионального министерства строительства.

— Гражданам разъяснили, что застройщик и правительство региона принимают меры по восстановлению их прав, стараясь завершить строительство долгостроев с ППК «Фонд». Людям также рассказали о том, что прокуратура принимает меры в связи с нарушениями законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Вопросы с завершением строительства «проблемных» объектов и обеспечения дольщиков жильем находились на контроле прокуратуры с 2019 года, — пояснили в областной прокуратуре.

Сейчас в «дорожную карту» области включено 6 многоквартирных домов ЖК «Новомарусино», поскольку их строили в том числе и за деньги людей. После устроенной сибиряками голодовки, по поручению прокурора области было принято решение провести 8 декабря видеоконференцсвязи с участием дольщиков, представителей ППК «Фонд», органов власти и прокуратуры. Это должно будет помочь оперативно решить вопросы о восстановлении прав людей.

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