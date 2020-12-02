В минздраве объяснили, почему новосибирца с коронавирусом и туберкулезом не положили в больницу

В минздраве прокомментировали ситуацию, где мужчину с коронавирусом и туберкулезом не приняли в две больницы. Фото: Алена Мартынова/личный архив героя

В новосибирском минздраве прокомментировали ситуацию, где мужчину с коронавирусом и туберкулезом не приняли в две больницы. В ведомстве отметили, что инцидент случился из-за того, что два разных медучреждения не смогли скоординировать свои действия.

— Из объяснений, предоставленных руководством ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательского институт туберкулеза» Минздрава России и областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы, следует, что при переводе пациента из одной медицинской организации в другую сотрудники этих организаций не согласовали свои действия, — пояснили в минздраве.

В ведомстве также отметили, что перевод пациентов в государственные медорганизации должен быть согласован с принимающим медучреждением. Руководителям НИИ туберкулеза и областной туберкулезной больницы дополнительно разъяснили порядок взаимодействия при переводе пациентов. Стоит отметить, что отвез мужчину в больницу транспорт НИИ туберкулеза, он же доставил его обратно домой. Скорая помощь не привлекалась.

Администрация туберкулезной больницы после инцидента связалась с пациентом и его родственниками: мужчине предложили госпитализацию. Однако в назначенный день он не пришел в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сунули мне деньги и попросили выйти»: в Новосибирске скорая высадила на улице больного с коронавирусом и открытой формой туберкулеза

Мужчина, у которого два тяжелых заболевания, утверждает, что добирался до дома на общественном транспорте, а потом вынужден был снимать себе квартиру, чтобы не заразить близких (подробнее).