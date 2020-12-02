Работа метро в Новосибирске 5 и 6 декабря 2020 года: как будут ходить поезда

Движение поездов будет изменено из-за строительства станции «Спортивная». Фото: Даба ДАБАЕВ

Рассказываем, как будет построена работа метро в Новосибирске 5 и 6 декабря 2020 года. Движение поездов будет изменено из-за строительства станции «Спортивная».

— Движение электропоездов 5 и 6 декабря на участке от станции «Площадь Маркса» до станции «Речной вокзал» будут прекращены с десяти вечера до полуночи, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. — С десяти вечера по Ленинской линии поезда метро будут следовать двумя челноками по первому и второму пути от станции «Заельцовская» до станции «Речной вокзал». Поезда Дзержинской линии будут ходить по стандартному маршруту.

Работы по строительству также будут вестись 12 и 13 декабря.

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