Престижная премия в Новосибирске прошла без происшествий

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

30 ноября в Новосибирске в Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоялась церемония вручения десятой юбилейной премии «Человек года», на которой, по словам организаторов, присутствовали порядка 300 человек.

В рамках мероприятия выбирали лучших представителей бизнес-сообщества, среди них - «Строитель года», «Финансист года», «Промышленник года», «Человек года в сфере культуры», «Стартапер года», «Инноватор года», «Экспортер года», «Человек года в сфере транспорта и логистики», «Человек года в сфере медицины», «Человек года. Социально ответственный бизнес».

В течение года экспертный совет, в состав которого вошли представители власти и профессиональных союзов, новосибирские бизнесмены и независимые аналитики, проводил отбор номинантов, внесших существенный личный вклад в развитие отраслей культуры, медицины, промышленности и других отраслей, а затем путем голосования определил победителей.

- В здании агентством безопасности «Гвардия» были организованы несколько постов физической охраны, в том числе вооруженной у экспозиции с ювелирными изделиями в холле, а также организовано дежурство ГБР, - рассказала «КП» - Новосибирск» пресс-секретарь агентства безопасности «Гвардия» Наталья Федорова.

Она уточнила, что мероприятие прошло без происшествий.

Добавим, что «Человек года» является одной из самых престижных бизнес-премий в России и единственной в своем роде в Новосибирске.