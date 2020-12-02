«Кислородные концентраторы требуются большинству пациентов»: единороссы доставили медицинское оборудование в инфекционную больницу Новосибирска

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

2 декабря в Городскую инфекционную клиническую больницу №1 единороссы привезли очередную партию кислородных концентраторов: два доставили сегодня, а шесть - несколькими днями ранее.

Лариса Позднякова, главврач Городской инфекционной клинической больницы №1, главный инфекционист Новосибирской области искренне поблагодарила партию «Единая Россия» за своевременную поддержку.

- Для нас это очень значительная помощь. Кислородные концентраторы требуются большинству пациентов. Депутатский корпус помог нам и в приобретении дорогостоящих препаратов. От «Единой России» мы получили автомобиль, которым активно пользуемся в этот тяжелый период. Искреннее спасибо всем этим людям, которые откликнулись, - сказала Лариса Позднякова.

фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин уверен, что эти десятилитровые концентраторы окажут большую помощь тяжелобольным пациентам.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Швец пояснила, что кислородные концентраторы были закуплены на членские взносы регионального отделения партии.

- Сейчас объединились депутаты всех уровней и оказывают помощь ковидным госпиталям и поликлиникам. Мы знаем все потребности медучреждений и доставляем то, что действительно необходимо им в данный момент, - рассказала Юлия Швец.

Также руководитель исполкома партии объявила о старте предновогодней благотворительной акции «Единой России» - «Марафон подарков». В акции будут участвовать депутаты разных уровней, члены местных политических советов и молодогвардейцы. Все неравнодушные жители Новосибирска и области также могут передать подарки для детей. Накануне новогодних праздников собранные подарки будут вручены детям, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.

Важно

Подарки для детей все желающие могут принести в Региональное отделение партии «Единая Россия» по адресу: Красный проспект, 80.

Уточнить информацию можно по телефону «Горячей линии» Волонтерского центра «Единой России» в Новосибирске: 8-800-222-74-54