Гаишники помогли новосибирцу добраться домой к больному отцу сквозь пробки

Гаишники помогли новосибирцу добраться до его больного отца, который не выходил на связь. Фото: Госавтоинспекция

Гаишники помогли новосибирцу добраться до его больного отца, который не выходил на связь. Они отвезли мужчину к его дому.

— Утром, 2 декабря, мужчина обратился к экипажу ДПС, дежурившему на улице Выборная в Октябрьском районе. В эти часы движение на дорогах города особенно затруднено. Мужчина пояснил, что его пожилой отец, который проживает в Первомайском районе, болен и накануне плохо себя чувствовал. Медики, которые к нему приехали, не могут попасть в квартиру — пенсионер не открывает дверь и не отвечает на телефон, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Автоинспекторы решили помочь мужчине быстрее добраться до дома его отца и сопроводили его. В результате, сын смог открыть дверь и его отцу оказали неотложную помощь.

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