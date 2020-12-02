В Новосибирске иномарка съехала с дороги и перевернулась: пострадал водитель-пенсионер

В Новосибирске иномарка съехала с дороги и перевернулась. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка съехала с дороги и перевернулась. Пострадал водитель машины.

— Сегодня, 2 декабря, около двух часов дня, 72-летний пенсионер на автомобиле Renault Duster ехал по улице Плотинная со стороны улицы Русской в сторону улицы Приморской. Около дома № 5\3, машина наехала на препятствие и перевернулся, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадал водитель машины. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП пострадал сам водитель автомобиля. Женщина, сидевшая на пассажирском месте, не пострадала.

На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как днем 10 сентября, на улице Немировича-Данченко перевернулась иномарка. Водителю машины пришлось вылезать через багажник.

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