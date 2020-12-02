В Новосибирске поймали банду, незаконно перевозившую мигрантов: один из жуликов работал в УФМС

Группа организовала канал нелегальной миграции в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дзержинский районный суд вынес приговор группе сибиряков, которые организовали канал нелегальной миграции в Новосибирске. Их обвиняли в преступлении, совершенном по п. «а» ч. 2 ст. 322-1 УК РФ — «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенные группой лиц (…)». Состояла группа из пяти человек: четырех женщин и одного мужчины, который работал инспектором отдела по вопросам миграции.

— Судом установлено, что входившие в группу женщины, согласно отведенной каждой из них роли, за деньги выполняли свои функции: подыскивали иностранных граждан, нуждающихся в оформлении миграционного учета; изготавливали им поддельные трудовые договоры, благодаря которым они могли встать на миграционный учет на срок до 1 года и подыскивали принимающую сторону — собственников жилых помещений, готовых за деньги зарегистрировать мигрантов у себя без реального предоставления жилища для их проживания. Они также предоставляли мигрантам пакет документов в ОВМ соответствующего района для их постановки на миграционный учет, — пояснили в Дзержинском районном суде.

Осужденный, являвшийся инспектором ОВМ, ставил нелегалов на миграционный учет в РФ, внося в базу данных ОВМ ложную информацию. Он также предупреждал остальных членов группы о предстоящих проверках миграционной службой адресов принимающих сторон.

Кроме того, известно, что одна из женщин также занималась устройством в стране нелегальных мигрантов уже вне группы. Суд квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства».

Инспектор по вопросам миграции и сибирячка, решившая провернуть всю эту деятельность отдельно от группы, получили по 2 года лишения свободы условно. Мужчина должен будет выплатить штраф в 10 тысяч рублей, а женщина — в 30. Еще две сибирячки получили год и 11 месяцев лишения свободы условно, одна из них, с учетом своего прошлого приговора, должна будет выплатить штраф в размере 134 тысячи рублей, а другая — в размере 30 тысяч рублей. Еще одна женщина получила 1 год 10 месяцев условно и штраф в 30 тысяч рублей. Испытательный срок для всех членов группы составит два года.

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