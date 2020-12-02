В ГИБДД назвали самые аварийные перекрестки Новосибирска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» — Новосибирск» о самых аварийных местах в столице Сибири.

— Прежде всего, это пересечение Красного Проспекта с улицей Георгия Колонды. Если брать площадь Калинина, то именно там чаще всего происходят наезды на пешеходов. Также аварийными являются перекресток улицы Державина с Красным Проспектом и пересечение улицы Советской и Красного Проспекта, — объяснил КП-Новосибирск Андрей Маерчук.

Но есть и хорошие новости: количество таких аварийных участков стало меньше:

— В 2018 году было 46 мест концентраций ДТП. В 2020 году мы снизили до 24. В городе было 38 таких мест, теперь стало 19, — сказал Андрей Николаевич.