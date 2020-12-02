В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют новосибирских таксистов Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 2 декабря, гостем радио «Комсомольская правда» — Новосибирск» стал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук. В прямом эфире он рассказал о том, как прошел последний рейд среди таксистов и какие нарушения были выявлены.

— Мы привлекли к ответственности 443 водителя такси. Нарушения различные — это и превышение скоростного режима, и нарушения правил разметки, пользования ремнями безопасности, — пояснил КП-Новосибирск начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук.

Еще одно серьезное нарушение — перевозка пассажиров без специального разрешения.

— Мы привлекли 22 водителя за работу в такси без специального разрешения. Штраф для водителя за это нарушение от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей и для юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей. Плюс изъятие транспортного средства для достижения незаконного достижения доходов, — рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук.

Кроме того, в период пандемии сотрудники ГИБДД совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона проверяют таксистов на ношение масок.