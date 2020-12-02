В минздраве прокомментировали случаи самоубийств в новосибирских больницах

В минздраве Новосибирской области прокомментировали случаи самоубийств среди пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минздраве Новосибирской области прокомментировали случаи самоубийств среди пациентов городских больниц. В ведомстве отметили, что они не связаны между собой.

— Установлено, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех же, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелого до удовлетворительного, — пояснили в областном минздраве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что все пациенты получали необходимо им лечение на должном уровне. Ни один из погибших ранее не состоял на учете у психиатра, а во время пребывания в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Для персонала больницы произошедшее было неожиданным.

Причины произошедшего будут устанавливать правоохранительные органы, сотрудники медорганизаций оказывают содействие в их работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палата невозврата: почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов и причем тут ковид-галлюцинации

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в череде трагических случаев вместе с экспертами — вирусологом и психологом (подробнее).