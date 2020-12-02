Надо меньше есть: спасатели показали, как доставали застрявшую толстую кошку с потолка

Кошка забралась под потолок и застряла. Фото: стоп-кадр/МАСС

Курьезный случай произошел в доме на улице Курчатова в Новосибирске. Упитанная кошка застряла под потолком в ванной. Как она туда пролезла, никто до сих пор не понимает.

— Это произошло поздно вечером 1 декабря. Позвонила женщина и попросила помочь ей вытащить любимую кошку из ревизионного лючка водоснабжения. Кошка отказывалась выходить оттуда. Консервы не помогли. Спасателям пришлось выпилить несколько плиток в боковом простенке в ванной комнате и выманить животное, которое было передано радостной хозяйке, — рассказали подробности в МАСС.

На все про все у спасателей ушел час.

Напомним, ранее спасателям пришлось помогать мужчине, который застрял в мусоропроводе. Он полез туда за паспортом, который нечаянно выкинул. Обратно сам выбраться не смог.

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