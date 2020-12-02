Очередное заседание прошло в комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию и делам ветеранов

Виктор Крикунов о 31-ой годовщине Мальтийского саммита. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Виктор Крикунов, председатель комиссии, подробно рассказал о проделанной работе:

- Мы регулярно собирались в течение полугодия, провели за этот период шесть заседаний, как положено. Рассмотрели наиболее важные вопросы, которые поступали в нашу комиссию. Отдельно хочется сказать об экспертной группе, в которую входят шесть человек. Также поздравляем эксперта комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, директора АНО ДО «Центр содействия и поддержки социально ориентированной деятельности» Анну Игнатьеву с назначением в качестве общественного представителя Агентства стратегических инициатив! Кроме этого, хочу поблагодарить от лица комиссии сотрудников аппарата Общественной палаты Новосибирской области Викторию Лиманову и Анастасию Вайман. Они оказывали комиссии активную помощь. И большое спасибо за работу бывшему руководителю аппарата Общественной палаты Ольге Семенюк.

Председатель комиссии Владимир Крикунов также проинформировал членов комиссии об их участии в итоговом пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области. В этом году оно будет проходить 10 декабря в очно-заочном формате.

На заседание была приглашена Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания. Она рассказала о заочных конкурсах и онлайн-викторинах, запланированных к праздникам День Неизвестного Солдата и День Героя, так как из-за пандемии все мероприятия проводятся в дистанционном формате.

На повестке дня также стояла задача познакомить членов комиссии с обращением общероссийской организации «Офицеры России». Ветераны-афганцы просят об оказании содействия в поисках родных и близких героев-афганцев для выставки в Подмосковье «Подвиг продолжается». Комиссия единогласно решила поддержать просьбу «Офицеров России» и помочь.

Виктор Крикунов рассказал о 31-й годовщине исторической встречи двух президентов - Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева на острове Мальта в 1989 году. Председатель комиссии был непосредственным участником этих событий. В 1989 году Виктор Крикунов командовал крейсером «Слава», позже переименованным в «Москву». Судно обеспечивало безопасность политиков. Также Виктор Крикунов показал подарки американского президента.