Еще 182 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 23 тысяч человек

Коронавирусом в регионе заболели больше 23 тысяч человек. Фото: КП

В среду, 2 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 182 человек, при этом выздоровели 179 пациентов, умерли 6 человек.

На данный момент в реанимации находятся 199 человек, из них самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 47 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 23046 человек, в том числе у 1441 ребенка, выздоровели 18753 пациента, умерли 756 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

Три больницы, перепрофилированные под ковидные госпитали, начнут работать, как обычно.

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