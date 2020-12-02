В Новосибирске от коронавируса умерли еще шесть человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли шесть человек за сутки. Фото: КП

В среду, 2 декабря, стало известно о том, что еще шесть пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 62 года, 63 года, 66 лет, 68 лет и женщины в возрасте 66 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находятся 189 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 46 пациентов.

За сутки коронавирус обнаружили у 182 человек, выздоровели 179 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 23046 человек, в том числе у 1441 ребенка, выздоровели 18753 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года. Несмотря на это три больницы, перепрофилированные под инфекционные госпитали, вернутся к прежнему формату работы.

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