«Могла разорвать артерию»: новосибирцу повредила руку игла, которую швеи забыли в пуховике

Новосибирец купил куртку с иглой внутри. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Новосибирцы повредила руку большая игла, оставленная швеями в пуховике. Куртку он относил несколько дней после покупки и никак не мог понять, что такое твердое доставляет дискомфорт.

— Где-то в верхней части рукава что-то поцарапало мне руку до крови. Сначала подумал, что синтетические нити твердые или пластиковая нить от бирки. Но нет, проковырявшись, я нашел кусок швейной иглы. Совсем не маленькая иголочка, которой вышивают на платочках, а матерая игла, которая могла запросто разорвать подключичную артерию или воткнуться в руку. Мне повезло, отделался царапиной, — рассказал мужчина в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Подписчики паблика признались, что от увиденного стало не по себе. Нашлись те, кто уже сталкивался с подобной ситуацией.

— Я так купила детский зимний костюм. В другом магазине. Ребенок носил больше месяца, а потом стал жаловаться, что колит. Воспитательница в садике разорвала подклад и вытащила иглу, — написала Василина.

Новосибирцу посоветовали отнести куртку в магазин и объяснить ситуацию.

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