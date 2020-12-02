Банк УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ возглавил рейтинг самых выгодных программ рефинансирования потребительских кредитов, подготовленный порталом Выберу.ру. Первое место в рейтинге занял кредитный продукт УРАЛСИБа с процентной ставкой от 5,5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Выберу.ру проанализировали предложения российских банков из Топ-50 в октябре 2020 года и выбрали 20 лучших из них.

Минимальная процентная ставка по данному продукту, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Cумма кредита – от 100 000 до 2 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев. Рефинансирование от Банка УРАЛСИБ позволяет объединить любое количество кредитов в одном займе без комиссий и дополнительных платежей, снизить размер ежемесячного платежа, а также дополнительно получить наличные денежные средства. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей предоставляется паспорт и документ, подтверждающий доход.

Подробную информацию по программе рефинансирования и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

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