Эксперты рассказали, почему люди массово снимают деньги с вкладов

Люди перестали держать деньги во вкладах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коронавирус повлиял на многие сферы жизней людей, в том числе и на финансовую. Люди думают, где лучше хранить свои сбережения. Традиционно держать деньги во вкладах стало не выгодно: банкам тоже пришлось затянуть пояса. Они снизили процентные ставки, приблизив их почти к нулю. Так как коэффициенты постепенно опускались ниже уровня инфляции, смысл держать сбережения в финансовых организациях пропал, отмечают эксперты в беседе с изданием «NEWS.ru».

С начала года граждане забрали из банков почти 13 миллиардов долларов. Активнее всего это происходило во время первой волны пандемии, в марте.

Эта ситуация вызывает беспокойство в ЦБ. Регулятор сравнил переток средств с депозитов в инвестиции с вложениями в наличную валюту, что, по сути, означает вывод этих денег из российской экономики.

По словам эксперта по личным финансам Михаила Попова, низкие ставки по депозитам вынуждают вкладчиков искать новые возможности, как вариант, фондовый рынок. При этом финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский не видит ничего плохого в том, что деньги перетекли на фондовый рынок и стали работать на экономику.

Другой вопрос, что государству не по нраву наши граждане начинают вкладывать средства в акции и облигации иностранных эмитентов.

Регулятору необходимо развивать альтернативные источники заработка для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения.

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