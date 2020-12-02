Спрос на экспресс-отправления «Почты России» в Новосибирской области вырос в 1,5 раза

Фото предоставлено АО «Почта России».

Спрос на услугу вырос благодаря скорости доставки и обработки почтовиками экспресс-отправлений, а сама услуга оказалась особенно удобной в период пандемии и самоизоляции.

С начала 2020 года в Новосибирской области от жителей региона было принято более 95 тысяч почтовых экспресс-отправлений, получено и передано около 195 тысяч отправлений из других регионов страны или из-за рубежа.

По словам заместителя директора МР Сибирь АО «Почта России» Максима Крыжановского, экспресс-отправления - это одна из самых востребованных услуг.

- Контрольные сроки экспресс-доставки значительно меньше сроков доставки обычного отправления. Например, время доставки по Сибирскому региону и в центральную часть России составляет 1 - 4 дня от момента приема посылки у клиента до вручения ее адресату, - объяснил Максим Крыжановский.

Расположены курьерские службы Новосибирской области в четырех городах: Новосибирске, Искитиме, Карасуке и Барабинске. В зону обслуживания этих участков курьерской доставки входят Бердск, Кольцово, Мочище, Краснообск, Пашино, Каменка, Барышево, Линево и другие населенные пункты.

Экспресс-отправление можно отправить из дома, офиса, а также в любом почтовом отделении региона. Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в отделении связи, на сайте «Почты России», а также с помощью мобильного приложения компании. Экспресс-отправления легко отслеживаются онлайн по трек-номеру, информация о нем доступна в чеке.

Получить информацию о деятельности EMS-службы можно по телефону 8-800-200-50-55 или на официальном сайте компании pochta.ru/emspost/.