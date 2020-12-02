«Стала огромной за два месяца»: врачи удалили 46-летней сибирячке опухоль длиной полметра

Новосибирские хирурги удалили пациентке огромную опухоль. Фото: nokod_nso

Новосибирские хирурги провели сложную операцию. Врачи удалили 46-летней сибирячке злокачественную опухоль весом два с половиной килограммов и размеров в полметра. До огромных размеров она выросла буквально за два месяца.

— Два года назад женщину уже оперировали в новосибирском онкодиспансере. Тогда у нее в забрюшинном пространстве была доброкачественная опухоль около 30 сантиметров. Ее удалили. Новая уже злокачественная опухоль образовалась рядом с прежней, — рассказали региональном минздраве.

Как отмечают медики, сначала образование пробовали уменьшить с помощью химиотерапии, но опухоль оказалась стойкой к воздействию. Тогда консилиум врачей решил, что нужно оперировать.

— Важно было не повредить капсулу опухоли. Иначе ток лимфы мог разнести злокачественные клетки по всему организму. Кроме того, липома со всех сторон охватила левую почку. Хирургам пришлось удалить ее вместе с опухолью, а также селезенку, часть поджелудочной железы и ближайшие лимфатические узлы, — рассказали в минздраве.

Операция длилась три часа. Благодаря мастерству хирургов Вадима Захарова, Александра Соболева и Андрея Нибожина удалось извлечь опухоль в неповрежденной оболочке.

Сейчас пациентка восстанавливается после операции. Впереди ее ждет реабилитация.

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