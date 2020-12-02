Пробки в Новосибирске 2 декабря 2020 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Затор на дорогах образовался из-за аварий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 2 декабря 2020 года: затор образовался Октябрьском мосту в сторону центра города. Проезд затрудняют сразу три ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

— Стоим и опаздываем на работу, — пишут расстроенные водители.

В целом по городу приложение оценило уровень пробок в 6 баллов. Трудно проехать на улице Большевистской также в сторону центра Новосибирска. Затор растянулся от АЗС «Лукойл» и до поворота на улицу Добролюбова. На этом участке дороги также произошла авария, сообщает «2ГИС».

По прогнозу синоптиков, сегодня на улице будет морозно, без осадков, но на дорогах скользко. Водителей просят быть особо внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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