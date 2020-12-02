Погода в Новосибирске на 2 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет морозно и без снега. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 2 декабря 2020 года: на улице будет морозно и пасмурно. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -14 до -16 градусов, переменный ветер — 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не будет, местами изморозь и гололед на дорогах. Днем ожидается температура -11 — -13 градусов и также без осадков. Будет наблюдаться переменная облачность. По области будет холоднее: до -16 градусов, а также местами туман и изморозь, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -14 градусов, днем — -12 градусов, а вечером похолодает до -13 градусов.

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