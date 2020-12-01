Матч «Сибирь» — «Спартак» 1 декабря 2020 года: болельщики ликуют

Игра завершилась со счетом 2:0. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь» — «Спартак» 1 декабря 2020 года закончился победой для команды из Новосибирска. Игра завершилась со счетом 2:0.

— В первом матче домашней серии новосибирцы играли с московским «Спартаком». Счет уже в первом периоде в быстром отрыве открыл Олег Ли. Закрепил преимущество второй шайбой Илья Хохлов, отметившийся с передачи Данила Романцева и Виктора Комарова, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Несмотря на преимущество гостей по броскам в створ и финальную попытку игры в шесть полевых, сняв вратаря, сегодня ворота «Сибири», защищаемые Харри Сятери, были неприступны.

Следующий свой матч хоккейная «Сибирь» проведет 3 декабря. Наши спортсмены сыграют против команды «Сочи».

Тем временем, болельщики, обрадованные второй яркой победой «Сибири», после матча с «ЦСКА», желают хоккеистам удачи на следующих играх:

— Молодцы, ребята! Так держать!

— Просто браво!

— Играли очень достойно, — пишут люди.

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