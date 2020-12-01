Пробки в Новосибирске 1 декабря 2020 года: транспорт стоит на обоих берегах

Всего ситуация с затрудненностью проезда на дорогах города оценивается в 8 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 1 декабря 2020 года есть как на правом, так и на левом берегу. Согласно данным портала Яндекс. Пробки, всего ситуация с затрудненностью проезда на дорогах города оценивается в 8 баллов.
Особенно проезд затруднен на улице Станционная, Станиславского, площадь Труда и Ватутина. Проехать трудно и по Октябрьскому и Димитровскому мосту. На правом берегу трудности с движением есть на улицах Фабричная, Большевистская, Восход, Красный проспект, Максима Горького, Военная, Орджоникидзе, Фрунзе, Нарымская, Ипподромская и Гоголя.
Согласно данным карт, в городе недавно произошло также несколько ДТП. Фото: https://yandex.ru/maps
Согласно данным карт, в городе недавно произошло также несколько ДТП. Большинство из них находятся на тех участках дорог, где есть пробки.
Тем временем, застрявшие в пробках новосибирцы пишут комментарии в интернете. Кто-то предупреждает других о заторах на разных улицах, а кто-то проводит время с юмором:
— На Кирова огромная пробка, Большевичку по ней не объехать.
— Ищу жену. Люблю блины.
— Обменяюсь на машину ближе к светофору.
— И так час-пик, а люди еще по ЖД путям умудряются ехать, — пишут пользователи Яндекс.Карт.
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