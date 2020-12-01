На вокзале в Красноярске задержали лжеследователя из Новосибирска: он купил удостоверение в интернете

Новосибирец пытался уехать на поезде в Северобайкальск с поддельным удостоверением следователя. Фото: УТ МВД по СФО\Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец пытался уехать на поезде в Северобайкальск с поддельным удостоверением следователя. Как выяснилось позже, его мужчина купил в интернете за 30 тысяч рублей.

— Полицию вызвали работники станции Красноярска, которые рассказали о нетрезвом пассажире, которому отказали в посадке на поезд. На перроне транспортные полицейские задержали 38-летнего новосибирца. Перебравший с алкоголем мужчина имел при себе травматический пистолет с десятью патронами. Во время проверки документов сибиряк предъявил удостоверение следователя регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области. Однако, полицейские установили, что сотрудника с такими данными в правоохранительном ведомстве не существует. А задержанный мужчина на самом деле является руководителем коммерческой организации в Новосибирске. Поддельное удостоверение он купил в 2019 году через интернет за 30 тысяч рублей, — рассказали в УТ МФД по Сибирскому Федеральному округу.

За использование поддельных документов на новосибирца завели уголовное дело по статье 327 УК РФ. За это ему может грозить наказание в виде лишения свободы на один год. Кроме того, лжеследователя привлекли к ответственности за административные правонарушения. За появление в общественных местах в состоянии опьянения, на него наложен штраф по статье 20.21 КоАП РФ. А протокол о правонарушении, предусмотренном частью 4.1 статьи 20.8 (Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения), был направлен для рассмотрения в суд.

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