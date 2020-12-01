Пожар в Октябрьском районе в Новосибирске 1 декабря 2020 года: горит частный дом

Происходящее засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Пожар в Октябрьском районе в Новосибирске 1 декабря 2020 года случился днем. Там загорелся двухэтажный частный дом. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— Сообщение о возгорании частного дома поступило примерно в 15:30. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, кровля и второй этаж дома были полностью в огне, кровля обрушилась. Локализовать пожар удалось за полчаса. В 16:40 было ликвидировано открытое горение. Сейчас пожарные продолжают работать на месте произошедшего, проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из горящего дома также вынесли газовый баллон. Хозяйка дома находился на месте произошедшего — она не пострадала.
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