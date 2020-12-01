Спортсмены-энергетики уверены: пандемия - не помеха здоровому образу жизни

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Как и многие корпоративные мероприятия в 2020 году, эти соревнования были приурочены к памятным датам - 75-летию Победы и 100-летию ГОЭЛРО.

Руководители профсоюзного комитета подвели итоги двухмесячного цикла заочных индивидуальных тренировок членов интернет-сообщества «Клуб ЗОЖ АО «РЭС». На протяжении всей осени - с 31 августа по 1 ноября - члены клуба записывали и публиковали в специальном мобильном приложении результаты своих спортивных занятий. Время и место проведения тренировок участники выбирали самостоятельно, занятия по бегу (ходьбе), велоспорту проводились в индивидуальном формате, что позволило обеспечить соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

По результатам девяти недель марафона онлайн-тренировок наиболее активными и выносливыми участниками были признаны девушки - представительницы двух филиалов и аппарата управления компании! Всего в мероприятии приняли участие более 20 членов «Клуба ЗОЖ АО «РЭС», суммарно спортсмены-энергетики провели около 940 часов тренировок - это более 40 суток непрерывных занятий спортом!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

От лица ППО АО «РЭС» лидерам общего зачета были вручены призы и дипломы победителей соревнований, а всем активным членам клуба - красочно оформленный диплом участника.

Проведение любых корпоративных мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и пропаганду здорового образа жизни среди работников, традиционно находит всестороннюю поддержку со стороны как профсоюза, так и работодателя. В этом году в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавируса, это стало особенно актуально.

Доказано, что приверженность к активному здоровому образу жизни и спорту способствует укреплению здоровья работников, трудовой дисциплины, корпоративного духа и позволяет достигать высоких показателей производственной деятельности. Клуб ЗОЖ АО «РЭС» приглашает вступить в свои ряды всех сотрудников предприятия.