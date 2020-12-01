Под Новосибирском 57-летний водитель «Лады Приора» вылетел в кювет и погиб

Под Новосибирском погиб 57-летний водитель. Фото: ГИБДД

В Коченевском районе на 1378 километре автодороги «Иртыш» погиб 57-летний водитель «Лады Приоры». Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом рассказали в ГИБДД.

— Это произошло рано утром 30 ноября. Житель села Довольное ехал в сторону Новосибирска. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции и следствия устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии, — сообщили в ведомстве.

Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Также в этом году он шесть раз привлекался за превышение скорости.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в перевернутой иномарке в кювете автомобилисты обнаружили мертвого 18-летнего парня и мужчину в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице в коме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском в перевернутом автомобиле обнаружили мертвого 18-летнего парня.

В автомобиле был еще один мужчина, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. (подробнее)