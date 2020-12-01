Погода в Новосибирске на 1 декабря 2020 года: синоптики предупредили, что в городе будет дымка

Второй день подряд в Новосибирске сохраняется дымка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 1 декабря 2020 года: синоптики рассказали об опасных явлениях. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -11 до -13 градусов, переменный ветер — 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не будет, местами изморозь и гололед на дорогах. Синоптики предупредили о плохой видимости: в городе будет дым. В Новосибирске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Днем ожидается температура -9 — -11 градусов и также без осадков. Будет наблюдаться переменная облачность. По области будет значительно холоднее: до -18 градусов, а также местами снег, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -14 градусов, днем — -13 градусов, а вечером похолодает до -15 градусов.

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