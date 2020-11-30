Под Новосибирском 23-летняя девушка сбежала из больницы и пропала

В Бердске 23-летняя девушка сбежала из больницы и пропала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске 23-летняя девушка сбежала из больницы и пропала. Инцидент произошел 28 ноября. Сейчас ее ищет полиция.

— Около половины шестого вечера девушка ушла из пульмонологического отделения бердской больницы. Ее местонахождение до сих пор остается неизвестным. Ранее девушка не пропадала. Об ее исчезновении заявила свекровь вечером того же дня, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что 36-летний пациент самовольно ушел из больницы в Заельцовском районе города. Известно, что у мужчины был подтвержденный диагноз коронавирус. Его также искала полиция.

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