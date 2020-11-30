Под Новосибирском пенсионер сгорел на собственной даче

В СНТ «Волна» под Новосибирском в дачном доме сгорел 73-летний пенсионер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СНТ «Волна» под Новосибирском в дачном доме сгорел 73-летний пенсионер. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 ноября. Пожарных вызвала соседка мужчины — возгорание удалось локализовать в 22:30.

— Со слов жены погибшего, он уехал на дачу днем, после обеда. В последний раз он выходил на связь около восьми вечера. Известно, что мужчина не злоупотреблял алкоголем, в доме не было печного отопления, а для обогрева он применял газовые пушки. Очаг возгорания был на веранде, тело погибшего мужчины нашли в доме, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Причины пожара будут установлены позже. Правоохранители проводят проверку после случившегося, чтобы решить необходимо ли возбуждать уголовное дело или нет.

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