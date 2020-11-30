В ноябре Минздрав Новосибирской области рассмотрел 2315 обращений сибиряков

В Минздраве оперативно реагируют на все обращения пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ноябре специалистам минздрава Новосибирской области пришлось непросто: пандемия коронавируса добавила им работы. По электронной и обычной почте, через специальную форму на официальном сайте ведомства, на горячую линию в министерство здравоохранения Новосибирской области с 1 по 30 ноября поступило 2 315 обращений. В социальных сетях жители Новосибирской области в ноябре обращались в минздрав Новосибирской области 491 раз. Среднее время ответа на такие обращения – 3 часа.

- Министерство рассматривает каждое и, если есть основания, проводит ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, по поводу которых поступило обращение, - пояснили в правительстве Новосибирской области.

Большинство обращений связаны с обслуживанием вызовов на дом, работой регистратур поликлиник, разъяснением порядка тестирования на коронавирусную инфекцию, обеспечением льготными лекарственными препаратами и бесплатными препаратами для амбулаторного лечения коронавируса, особенностями оказания плановой медицинской помощи во время пандемии.

Поскольку обязанность по организации оказания медицинской помощи населению возложена на медицинские учреждения, в первую очередь о вопросах к работе больниц и поликлиник пациентам необходимо ставить в известность администрацию медицинской организации – главного врача, его заместителей или заведующего отделением. Телефоны и адреса электронной почты медицинских организаций размещены на их сайтах.