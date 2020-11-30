Глава «Вектора» рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Ринат Максютов назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, она должна будет сойти на нет к июлю 2021 года. Своими прогнозами он поделился на онлайн-фестивале «Science Bar Hopping».

— На самом деле, с коронавирусами человечество сталкивается не впервые. Это уже седьмой коронавирус, который патогенен для человека. Четыре из них были сезонные, два из них сезонными не являлись, хотя и были особо опасными, а SARS-CoV-2 объединил в себе оба этих свойства. С одной стороны он является особо опасным, с другой стороны — он останется с нами навсегда. Однако сама пандемия, сопровождающаяся большим количеством ограничений и тенденцией к увеличению случаев заболевания, конечно, уйдет. Как только переболеет большое количество населения, плюс, благодаря вакцине будет сформирован достаточный коллективный иммунитет. Уверен, что в 2021 году пандемия уже должна будет закончиться, — пояснил Ринат Максютов.

Тем временем, в Новосибирской области режим повышенной готовности продлят до марта 2021 года. В регионе продолжает действовать масочный режим: маски нужно носить во всех общественных местах. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Для людей в возрасте 65 лет и старше предписан режим самоизоляции. Появились и новые правила и ограничения, касающиеся празднования Нового года, в том числе — проведения рабочих корпоративов и детских утренников.

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