Режим «черного неба» продлили в Новосибирске на декабрь

Режим «черного неба» породили в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Режим «черного неба» породили в Новосибирске на декабрь. Об этом сообщили синоптики.

— В период с трех часов дня 30 ноября до трех часов дня 1 декабря в Новосибирске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что вечером 29 ноября жители города заметили плотную дымку, она присутствовала в разных районах. Люди жаловались на плохую видимость и запах гари на левом берегу Новосибирска. До этого синоптики и МЧС предупреждали, что в городе введен режим «черного неба» до 30 ноября: это связано с большим скоплением в воздухе вредных примесей.

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