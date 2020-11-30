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Губернатор Андрей Травников пообещал лишить премии министра культуры за то, что вышла на сцену без маски

Его возмутило нарушение санитарных правил на празднике
Александра СУДАРЬ
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Губернатор пообещал лишить премии министра культуры.

Губернатор пообещал лишить премии министра культуры.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В понедельник, 30 ноября, разгорелся скандал. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании пообещал лишить премии министра культуры Наталью Ярославцеву.

Поводом стала премия «Короли изящных искусств», которая прошла в новосибирской филармонии. Мероприятие прошло при поддержке минкульта.

Главу регион возмутило то , что церемонию провели с грубыми нарушениями мер санитарной безопасности.

— Без масок, без соблюдения социальной дистанции, в плотном нахождении людей, да еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и средствах массовой информации, — отметил Андрей Травников. — Нарушения были допущены, в том числе министром культуры. Я закрывать глаза на это не буду.

Губернатор пообещал привлечь виновных к дисциплинарный ответственности.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить до конца марта. Под запретом массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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