Губернатор Андрей Травников пообещал лишить премии министра культуры за то, что вышла на сцену без маски

Губернатор пообещал лишить премии министра культуры.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В понедельник, 30 ноября, разгорелся скандал. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании пообещал лишить премии министра культуры Наталью Ярославцеву.
Поводом стала премия «Короли изящных искусств», которая прошла в новосибирской филармонии. Мероприятие прошло при поддержке минкульта.
Главу регион возмутило то , что церемонию провели с грубыми нарушениями мер санитарной безопасности.
— Без масок, без соблюдения социальной дистанции, в плотном нахождении людей, да еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и средствах массовой информации, — отметил Андрей Травников. — Нарушения были допущены, в том числе министром культуры. Я закрывать глаза на это не буду.
Губернатор пообещал привлечь виновных к дисциплинарный ответственности.
Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить до конца марта. Под запретом массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
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