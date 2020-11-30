Обмен практическим опытом филиалов АО «РЭС»: обеспечение надежности через повышение эффективности взаимодействия

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Основной темой встречи стало подведение итогов работы за 10 месяцев 2020 года, а также обсуждение задач на 2021 год в части реализации ремонтных и эксплуатационных программ.

В совещании приняли участие более 20 сотрудников предприятия – руководители аппарата управления и филиалов, а также специалисты производственно-технических подразделений. При этом для обеспечения безопасности участников в условиях пандемии были строго соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В рамках программы рабочей встречи было проведено совещание по вопросам повышения эффективности эксплуатации линейных объектов 35 кВ и выше, а также представлены доклады директоров филиалов АО «РЭС» о выполнении ключевых показателей за отчетный период, в том числе:

• по выполнению ремонтной программы и подготовке к отопительному сезону;

• повышению надежности объектов электросетевого хозяйства;

• сокращению потерь электроэнергии;

• реализации программ по предупреждению производственного травматизма;

• выполнению проектов АСУП, в том числе геотегированию объектов; и т. д.

В завершение официальной части мероприятия состоялось торжественное вручение руководителям филиалов АО «РЭС» паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020/21 года.

Программа второго рабочего дня встречи завершилась познавательной экскурсией по филиалу «Карасукские электрические сети» и объектам электросетевого хозяйства, находящимся в зоне его ответственности.

В целом проведение подобных выездных совещаний не только призвано осуществить промежуточный контроль исполнения производственных программ и решить текущие эксплуатационные вопросы, но и позволяет участникам обменяться опытом и обсудить планы по реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование электрических сетей и бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области.