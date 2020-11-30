«Схватил за шею и повалил на землю»: в Новосибирске вынесли приговор росгвардейцу, избившего прохожего

Росгвардейцу дали срок за избитого прохожего. Фото: КП

В Новосибирске росгвардейца, избившего мужчину, признали виновным в превышении должностных полномочий. Такое решение вынес Октябрьский районный суд.

— По данным следствия, 30 августа 2019 года вечером сотрудник войск национальной гвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей в Октябрьском районе Новосибирска, увидел мужчину и остановил его, при этом не представился и не объяснил, по какой причине он его остановил. Мужчина пошел дальше. После этого, сотрудник войск национальной гвардии ударил его в лицо, а потом схватил за шею и повалил на землю, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Росгвардейца приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что под Новосибирском будут судить полицейского, которого также обвиняют в превышении должностных полномочий. Якобы он, будучи при исполнении, без повода избил мужчину, который не выполнил его требования. Он пытался разбудить нетрезвого мужчину кулаками.

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