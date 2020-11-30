В День матери сибиряк поджег дом, где были его дети, жена и теща

В ходе ссоры отец многодетной семьи поджег дом и погиб сам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Трагедией закончилось празднование Дня матери в поселке Сузун Новосибирской области. Пожар в частном доме унес жизни двух человек и лишил многодетную семью жилья.

- Пожар произошел 29 ноября около 16:30, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. - На улице Солнечная сгорел частный дом на две квартиры, огонь повредил крышу, стены, гараж и баню.

Предполагаемым виновником пожара стал многодетный отец, 39-летний Евгений Ч., уверены местные жители. Соседи погорельцев рассказали «КП-Новосибирск», что накануне трагедии в семье произошла ссора. Якобы мужчина забежал в дом и стал обливать все бензином из канистры, горючее попало и на его одежду.

— Вся семья в тот вечер была дома. Дети — 17-летний сын и две малолетние девочки, а также жена и теща. Тут забежал отец с канистрой, начал все поливать там, крикнул: «Ты этого хотела?». И чиркнул спичкой. Мать с детьми выпрыгнули в окна, а мужчина не смог выбраться. Внук пытался спасти бабушку, но не смог вытащить — она тоже погибла, — рассказал «КП-Новосибирск» житель поселка Сузун, попросивший об анонимности.

Многодетная семья переехала в поселок Сузун недавно, но соседи называли их неблагополучными. Супруги часто скандалили, и местные жители предполагали, что в семье может произойти ЧП.

- По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по новосибирской области Анастасия Кулешова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru