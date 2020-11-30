«Съехал на машине по лестнице»: новосибирец устроил массовое ДТП и скрылся через Нарымский сквер

Новосибирец на машине сбежал с места ДТП по лестнице. Фото: «АСТ-54»

В ночь с 29 на 30 ноября, в понедельник, на улице Нарымской в Новосибирске произошло массовое ДТП. Там водитель каршерингового «Hyundai Solaris» столкнулся с такси и легковушкой «Toyota». После ДТП новосибирец попытался скрыться и поехал в сторону цирка. Виновника аварии попытались задержать, но он нашел выход, как сбежать от погони. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

По лестнице новосибирец спустился на большой скорости, теряя детали от автомобиля. Фото: «АСТ-54»

— Мы попытались догнать его и заблокировать проезд, но сделать этого не удалось. Автомобиль на полной скорости съехал вниз по лестнице в Нарымском сквере, оставив после себя передний бампер с госномером, — рассказали новосибирцы в паблике.

Каршеринговый автомобиль устроил массовой ДТП в центре Новосибирска. Фото: «АСТ-54»

По предварительной информации, среди людей пострадавших нет.

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